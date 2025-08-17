Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем». У 33-летнего форварда 8 матчей и 0 очков в прошлом сезоне
Александр Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем».
Китайский клуб объявил об этом в соцсетях.
В прошлом сезоне Бурмистров выступал за московское «Динамо». Он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями за 5 минут и 37 секунд в среднем на льду.
Всего на счету 33-летнего нападающего 492 матча в Фонбет чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и 170 (50+120) очков. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».
Бурмистров заработает 10 млн рублей за год в «Шанхай Дрэгонс» (Metaratings)
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
