Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем». У 33-летнего форварда 8 матчей и 0 очков в прошлом сезоне

Александр Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем».

Китайский клуб объявил об этом в соцсетях.

В прошлом сезоне Бурмистров выступал за московское «Динамо ». Он провел 8 матчей и не отметился результативными действиями за 5 минут и 37 секунд в среднем на льду.

Всего на счету 33-летнего нападающего 492 матча в Фонбет чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и 170 (50+120) очков. В 2018 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса ».

Бурмистров заработает 10 млн рублей за год в «Шанхай Дрэгонс» (Metaratings)