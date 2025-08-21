Романов о характере Деанджело: «В 90% фигня, о чем про него говорят, он противоположность этому, добрый парень. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал»

Александр Романов поделился мнением об Энтони Деанджело.

– В «Айлендерс» играет Тони Деанджело, который последний сезон начинал в СКА. Говорили, что в Питере он не прижился в том числе и из-за своего непростого характера. Ощущали ли вы у него подобное?

– Совсем нет. Отличный, открытый, добрый парень. Мне кажется, в 95% того, о чем говорят, видно то, что просто выбрали мишень, по которой били и бьют. Иными словами, в 90% фигня, о чем про него говорят, он полная противоположность этому.

Мы с ним общаемся, и летом на связи, и в команде мы болтали. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал.

– Рассказывал ли что-то Деанджело про свой опыт в КХЛ?

– Да. Про уровень КХЛ я его не спрашивал, потому что я и так знаю, какой он там. Но в России ему в целом понравилось. Это если говорить и про Москву, Питер, Казань, Екатеринбург, – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .

