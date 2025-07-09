Черкас о Мерфи в СКА: «Сильный и хороший защитник – это 100%. Сравнивать его с Деанджело не имеет смысла, у Тони проблема была в характере»

Сергей Черкас сказал, что нет смысла сравнивать Тревора Мерфи и Энтони Деанджело.

Во вторник 29-летний защитник Тревор Мерфи подписал контракт с армейцами. Сообщалось , что канадец заработает 290 млн рублей за два сезона в СКА с учетом бонусов.

«Мне сложно сказать, как будет играть СКА в с следующем сезоне. Хотелось бы дождаться и увидеть весь состав команды. Но то, что Мерфи сильный и хороший защитник – это 100%.

Дело даже не в том, что он лучший ассистент среди игроков обороны в регулярке. Тревор играет хорошо в защите – это главное. У него хорошее катание. В большинстве на синей линии он может дополнительно помочь СКА. Мерфи – в меру жесткий хоккеист. Я считаю, что это достаточно неплохое приобретение.

В «Сибири » канадец был самым сильным защитником. Я думаю, что сравнивать Мерфи с тем же Тони Деанджело не имеет смысла. Со вторым была другая история.

Дело даже не в том, что он подключался к атаке и не всегда успевал в оборону. Там можно было найти партнера, который страховал бы его. У Деанджело проблема была в характере. С Мерфи будет иначе», – сказал бывший игрок и тренер СКА.