Рыбин о Мерфи в СКА: «С Деанджело можно сравнить, тоже топ-защитник. Сможет ли Тревор заменить Никишина – зависит от Ларионова»

Максим Рыбин оценил переход Тревора Мерфи в СКА.

Во вторник 29-летний защитник подписал контракт с армейцами. Сообщалось , что Мерфи заработает 290 млн рублей за два сезона в СКА с учетом бонусов.

– Я хорошо общаюсь с тренером «Сибири » Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым. О Мерфи я слышал самые лучшие отзывы. СКА немножко другая команда в плане финансов, нежели «Сибирь». Наверное, финансовый вопрос сделал свое дело.

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‎– Сможет ли он восполнить потерю Никишина?

‎– А почему бы нет? Он действительно круто играл. Я повторюсь, что Епанчинцев делал на него большую ставку. Мастер с большой буквы. Что касается замены Никишина , то тут все от Ларионова зависит.

Думаю, все будет в том же русле. Они ведь знали, когда подписывали игрока. Думаю, это будет игрок первого большинства. Я думаю, что и очки будет стабильно набирать.

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‎– Как считаете, похож ли Мерфи на бывшего защитника СКА Деанджело?

– Наверное, можно сравнить. Деанджело тоже, в принципе, топовый защитник, но что-то не срослось. В защите у него было очень много проблем. Оборонительная функция – первоочередная для защитника, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.