Александр Романов: «Деанджело вспоминает Питер только добрыми словами»
Александр Романов рассказал о впечатлениях Энтони Деанджело от Санкт-Петербурга.
29-летний американец начал прошлый сезон в составе СКА, а по его ходу перешел в «Айлендерс».
В межсезонье игрок продлил контракт с клубом с Лонг-Айленда.
«ДеАнджело вспоминает Питер только добрыми словами», – сказал защитник «Айлендерс» Романов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости