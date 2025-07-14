Александр Романов: «Деанджело вспоминает Питер только добрыми словами»

Александр Романов рассказал о впечатлениях Энтони Деанджело от Санкт-Петербурга.

29-летний американец начал прошлый сезон в составе СКА , а по его ходу перешел в «Айлендерс».

В межсезонье игрок продлил контракт с клубом с Лонг-Айленда.

«ДеАнджело вспоминает Питер только добрыми словами», – сказал защитник «Айлендерс » Романов .