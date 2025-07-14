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Александр Романов: «Деанджело вспоминает Питер только добрыми словами»

Александр Романов рассказал о впечатлениях Энтони Деанджело от Санкт-Петербурга.

29-летний американец начал прошлый сезон в составе СКА, а по его ходу перешел в «Айлендерс».

В межсезонье игрок продлил контракт с клубом с Лонг-Айленда. 

«ДеАнджело вспоминает Питер только добрыми словами», – сказал защитник «Айлендерс» Романов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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