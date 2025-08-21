Гендиректор «Салавата»: «Нас будут называть подлецами, а регламент и потолок в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там»

Гендиректор «Салавата» предложил создать арбитраж в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хоккейная общественность будет называть нас подлецами, а регламент и потолок зарплат в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж.

Посадить людей, на которых никто бы не мог повлиять. Такие люди есть, они бы могли разрешать споры. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там, показали бы все документы. Выплатили бы, если бы так решил независимый орган.

Когда мы становимся беднее, то смотрим более критически на эти вещи. Многие владельцы делают все для себя. Когда президент поздравлял, стало понятно, что люди в этот звонок вкладывались, а не ради болельщиков. Посоветую Владимиру Владимировичу отправлять телеграмму в следующий раз.

Мы будем играть для болельщиков, а также выполнять задания руководства», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов .