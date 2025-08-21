  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Салавата»: «Нас будут называть подлецами, а регламент и потолок в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там»
13

Гендиректор «Салавата»: «Нас будут называть подлецами, а регламент и потолок в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там»

Гендиректор «Салавата» предложил создать арбитраж в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хоккейная общественность будет называть нас подлецами, а регламент и потолок зарплат в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж.

Посадить людей, на которых никто бы не мог повлиять. Такие люди есть, они бы могли разрешать споры. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там, показали бы все документы. Выплатили бы, если бы так решил независимый орган.

Когда мы становимся беднее, то смотрим более критически на эти вещи. Многие владельцы делают все для себя. Когда президент поздравлял, стало понятно, что люди в этот звонок вкладывались, а не ради болельщиков. Посоветую Владимиру Владимировичу отправлять телеграмму в следующий раз.

Мы будем играть для болельщиков, а также выполнять задания руководства», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСалават Юлаев
logoЧемпионат.com
logoРинат Баширов
logoКХЛ
logoДжош Ливо
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»
13сегодня, 12:35
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»
17сегодня, 11:25
Гендиректор «Салавата» о долгах: «Финансовая составляющая – закрытая информация. В мае решили перегруппировать бюджет, стабилизировать положение клуба. Тут нет моей вины»
7сегодня, 10:06
Главные новости
«Чикаго» продлил контракт с Назаром на 7 лет. Кэпхит – 6,59 млн долларов
1 минуту назад
Генменеджер «Вашингтона» не обсуждал с Овечкиным его планы на будущее: «Дадим ему рассказать, что он думает, когда он сам захочет об этом поговорить. Он заслужил право принимать решения»
13 минут назад
Названная в честь Бобровского лошадь выиграла скачки Skidmore Stakes в Саратога-Спрингс с призовым фондом 150 тысяч долларов
450 минут назад
Фетисов о рекорде Овечкина: «Видели, как он гонял Гретцки, 5 игр Уэйн ездил за командой. Не думаю, что он очень хотел пожать руку Саше, но ему пришлось это сделать»
23сегодня, 17:12
Романов о характере Деанджело: «В 90% фигня, о чем про него говорят, он противоположность этому, добрый парень. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал»
1сегодня, 16:36
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» обыграл «Нефтехимик»
34сегодня, 16:01
Фетисов – юным хоккеистам в Минске: «Без амбиций нечего в хоккее делать. Собирайтесь, идите домой в песочек играйтесь. Надо ставить перед собой большие цели, заниматься»
2сегодня, 15:41
«Трактор» назначил Кадейкина капитаном на сезон-2025/26. Телегин, Светлаков, Григоренко, Дронов – ассистенты
6сегодня, 14:46Фото
Глава Магаданской федерации хоккея Кабанен о встрече Путина и школьников в спорткомплексе «Президентский»: «У ребят была мечта увидеть президента вживую. Мечты сбываются»
8сегодня, 14:31
Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»
1сегодня, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин об обмене Леонтьева: «Освобождаем место для защитника с атакующими навыками и хорошим катанием. Время до начала сезона есть, надеемся, что-то будет»
35 минут назад
Ги Буше о 6:3 с «Нефтехимиком»: «Мы здорово нейтрализовали двойное меньшинство, забили в большинстве. Новички осваиваются. Движемся к регулярке, впереди еще много работы»
41 минуту назад
Александр Бурмистров: «СКА-Арена» сильнейшее впечатление производит! На монреальский «Белл Центр» похожа. Только тому почти 30 лет, а тут все новое, технологичное»
сегодня, 17:13
«Амур» рассматривает вариант подписания контракта с Сафиным (Metaratings)
сегодня, 16:44
Мэр Набережных Челнов о Зарипове: «У нас есть интересный проект. Собираемся начать строительство нового ледового дворца. Хотим, чтобы больше детей занимались фигурным катанием, хоккеем»
сегодня, 16:16
«Барыс» подписал контракт с Морелли на год. У форварда 153 очка в 322 матчах АХЛ
сегодня, 15:26
Седрик Пакетт: «Мне нравится Россия, много красивых городов. С русской кухней у меня не сложилось, некоторых вещей в еде не понимаю»
2сегодня, 15:15
Глава «Полипласта» Шамсутдинов о требованиях КХЛ к аренам: «Для Подмосковья путь в лигу закрыт. Если кто-то решит возродить «Витязь», он столкнется с тем, что нет подходящего ледового дворца»
8сегодня, 15:04
Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон
сегодня, 14:10
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
6сегодня, 13:41Фото