Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»

Гендиректор «Салавата» заявил, что Саша Хмелевски останется в клубе.

«У нас был контакт с «Авангардом» по поводу обмена Хмелевски. Александр остается в Уфе. Недавно переписывался с одним из болельщиков «Салавата», мы вели дискуссию относительно состава и Хмелевски.

Сейчас донесу всем его мысль, с которой полностью согласен: «Мы не можем себе позволить потерять лидера и лишить болельщиков надежды».

Мы получили щедрое предложение от Омска, которое позволило бы нам закрыть определенные долги, но Хмелевски остается в команде», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов .

