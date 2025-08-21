Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»
Гендиректор «Салавата» заявил, что Саша Хмелевски останется в клубе.
«У нас был контакт с «Авангардом» по поводу обмена Хмелевски. Александр остается в Уфе. Недавно переписывался с одним из болельщиков «Салавата», мы вели дискуссию относительно состава и Хмелевски.
Сейчас донесу всем его мысль, с которой полностью согласен: «Мы не можем себе позволить потерять лидера и лишить болельщиков надежды».
Мы получили щедрое предложение от Омска, которое позволило бы нам закрыть определенные долги, но Хмелевски остается в команде», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости