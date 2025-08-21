  • Спортс
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»

Гендиректор «Салавата» рассказал о причинах расторжения контракта с Джошем Ливо.

Ранее уфимский клуб расторг соглашение с 32-летним канадским форвардом по обоюдному согласию. До этого сообщалось о желании «Салавата Юлаева» расторгнуть контракт с игроком в связи с его опозданием на сборы. 

– Почему вы решили именно так расстаться с Ливо?

– С начала дискуссий клуб не комментировал ситуацию, хотя журналисты нас просили. Это была моя инициатива, чтобы послушать мнение всех экспертов, специалистов, тренеров.

Мы благодарны тем людям, которые сказали, что дело не в несвоевременном приезде, наверняка было что‑то еще. Неприятные для клуба комментарии пусть останутся на совести тех людей, которые это делали, мы отметки поставили.

Благодарны КХЛ, что они не сразу приняли решение, которое мы доводили, а постарались выслушать сторону игрока. Но поверьте мне, КХЛ нас полностью поддержала, сказали, что мы действовали в полном соответствии с регламентом и у нас были полные основания так разорвать контракт.

Мы не можем сказать, что сторона игрока всегда была на связи. Вы когда опаздываете, как отпрашиваетесь? А когда в сообщении говорится: «Мы приедем пятого или шестого»?

Он мог бы приехать просто 10‑го числа и никаких проблем не было бы. В феврале, когда перезаключили с Ливо контракт, в конце месяца подали документы на визу, потому что у него был двухлетний контракт. Была ли наша заинтересованность? Была.

После мы обнаружили, что у Ливо паспорт кончается в 2026 году, а контракт до 2027‑го. В миграционной службе нам сказали, что сначала поменяйте паспорт, а после возвращайтесь за визой. Мы обратились к представителю Джоша, нам ответили, что пока менять паспорт не будут.

В марте, когда был плей‑офф, мы сказали, что у нас есть договоренность с посольством Канады и за пять дней вам сделают и паспорт, и визу. Ответ был, что ничего не надо, в Канаде у стороны нападающего есть свои люди.

11 июля мы позвонили и спросили: «Где паспорт?» Паспорта нет, его изготовили 17 июля, скан прислали 24 июля. Чтобы все документы миграционная служба подготовила, нужно 45 дней, мы же сделали за пять дней.

29 июля все документы с разрешениями на въезд в страну с 1 августа были готовы. Мы предложили стороне Ливо консульство России в Монреале, Торонто, мол, приходите, вас ждут, за один день вам сделают визу. Ответ был такой же, что у них есть свои люди.

В том, что визу они получили 11‑го числа – это не вина клуба. Если бы у Джоша был действующий паспорт, то виза была бы готова еще в марте, но сторона игрока почему‑то задерживала это, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
