Глава «Полипласта» Шамсутдинов о требованиях КХЛ к аренам: «Для Подмосковья путь в лигу закрыт. Если кто-то решит возродить «Витязь», он столкнется с тем, что нет подходящего ледового дворца»

Глава «Полипласта» раскритиковал требования КХЛ к аренам клубов.

Компания является спонсором «Лады», ЦСК ВВС и «Ладьи».

«За короткое время удалось проделать большую работу в каждом из клубов, а также в ДЮСШ. В первую очередь, сформирована профессиональная команда специалистов и закрыты долги, которые были у «Лады». Чтобы двигаться дальше, нам было необходимо привести все дела в порядок.

И теперь мы можем сосредоточиться на развитии. На мой взгляд, уже сделано немало, но, конечно, качество этой работы можно будет оценить, только когда мы увидим результаты всех команд.

У АКМ в нашей системе свое место. Академия развивается, готовит игроков и успешно выступает в разных турнирах. Рассчитываем, что будет расширяться партнерство с «Ладой», в частности, молодые хоккеисты получат новые варианты развития карьеры.

Тульская и Самарская область имеют много общего, и хоккей станет еще одним связующим звеном, вкладом в дружбу между регионами», – сказал председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Также Шамсутдинов оценил требования КХЛ к стадионам клубов. Потенциальный участник чемпионата из города с населением свыше 500 тысяч человек должен иметь домашнюю площадку на 9500 зрителей. В Туле открытая четыре года назад арена рассчитана на 3000 мест.

«Чтобы оценить это решение, нужно разобраться в мотивах лиги. Полагаю, КХЛ считает, что такие требования способствуют развитию хоккея в стране. Мне сложно сказать, насколько это правильно.

Однако, получается, что теперь путь в лигу закрыт и Московской области. Например, если кто-то решит возродить «Витязь », он столкнется с тем, что в регионе нет подходящего ледового дворца», – добавил Шамсутдинов.