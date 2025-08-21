Гернат о продлении контракта с «Локомотивом»: «Ждал предложений из Северной Америки, но ничего не понравилось. Рад, что вернулся»

Мартин Гернат прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».

19 августа ярославцы объявили о новом соглашении с 32-летним словацким защитником.

– Вы заставили болельщиков «Локомотива» понервничать. Почему так долго подписывали новый контракт?

– Я ждал предложений из Северной Америки. Но, в конце концов, после продолжительного лета решил подписать контракт здесь.

– То есть ни одно предложение из-за океана вас не устроило?

– Верно. Я общался со многими командами, однако мне ничего не понравилось. Рад, что вернулся в Ярославль.

– Срок контракта – ваше условие?

– Это было обоюдное решение.

– Насколько реальными были переговоры с ЦСКА и «Авангардом»?

– Слухи всегда возникают. Да, у меня были разговоры, но ничего конкретного. Я взял время на раздумья, чтобы пообщаться с семьей и принять лучшее решение.

– Получается, «Локомотив» был единственным реальным вариантом в КХЛ?

– Нет, многие команды были заинтересованы. Но, как я и сказал, мы тщательно все взвесили и выбрали «Локомотив », потому что хорошо знаем это место, а команда осталась практически такой же.

Это был самый логичный вариант, – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат .

Гернат о Хартли: «Приведет «Локомотив» к успеху, надеюсь, сможем выиграть Кубок Гагарина еще раз. Состав почти весь сохранился»