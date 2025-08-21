Гернат о Хартли: «Приведет «Локомотив» к успеху, надеюсь, сможем выиграть Кубок Гагарина еще раз. Состав почти весь сохранился»

Мартин Гернат выразил надежду, что «Локомотив» станет чемпионом при Бобе Хартли.

– Хватило ли лета, чтобы осознать, что вы стали чемпионом КХЛ?

– Да, конечно. Здорово вернуться и увидеть, что команда осталась почти такой же. Я часто думал, куда мы будем двигаться в этом сезоне. Знал, что в Ярославле снова будет очень сильная команда, как и в предыдущие два года, что я играл там. Надеюсь, мы сможем провести такой же сильный сезон и еще раз выиграть Кубок Гагарина .

– Как вам перспектива поработать с Бобом Хартли?

– Все немного поменялось по сравнению с тем, как было во время моего отъезда. Однако я в предвкушении, потому что у нас сохранился почти весь состав. Нам нужно следовать указаниям тренерского штаба. Надеюсь, Хартли приведет нас к успеху.

– Он видит вас в той же роли, что и Никитин?

– Посмотрим. Пока мы проводим лишь первые предсезонные матчи. Постараюсь отдавать все лучшее команде, как и в предыдущие годы, – сказал защитник ярославского клуба.