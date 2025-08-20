Гернат о Радулове: «Лидер, очень важен для «Локомотива», его влияние огромно. Сурин сможет пойти по стопам Александра, надеюсь»

Мартин высказался о лидерских качества Александра Радулова в «Локомотиве».

– Насколько важен для этой команды Александр Радулов?

– Очень важен, это наш лидер. Он очень опытный игрок, его влияние на нашу игру огромно. Надеюсь, в этом сезоне будет так же.

– Видите ли его смену в Егоре Сурине?

– Пока рано говорить, Егор – молодой парень. Александр уже провел выдающуюся карьеру, а Егор находится в начале своего пути. Надеюсь, он сможет пойти по стопам Радулова, – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.