«Локомотив» объявил о продлении контракта с Гернатом на год
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Мартином Гернатом.
Соглашение с 32-летним словацким защитником будет действовать до 31 мая 2026 года.
Следующий Фонбет чемпионат КХЛ станет для Герната третьим в составе «Локомотива».
В прошлом сезоне он провел за клуб 84 матча с учетом плей-офф и набрал 36 (7+29) очков при полезности «плюс 18».
«Желаем нашему легионеру новых успехов с ярославской командой!» – сказано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
