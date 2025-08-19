«Локомотив» объявил о продлении контракта с Гернатом на год

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Мартином Гернатом.

Соглашение с 32-летним словацким защитником будет действовать до 31 мая 2026 года.

Следующий Фонбет чемпионат КХЛ станет для Герната третьим в составе «Локомотива ».

В прошлом сезоне он провел за клуб 84 матча с учетом плей-офф и набрал 36 (7+29) очков при полезности «плюс 18».

«Желаем нашему легионеру новых успехов с ярославской командой!» – сказано в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

