Спунер о переходе в «Шанхай»: «Рад оказаться в Питере, год назад я летел 44 часа, сейчас – всего 21. Друзья сказали: Галлан – один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть»

Райан Спунер заявил, что он рад оказаться в Санкт-Петербурге.

Ранее 33-летний канадский форвард подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс ». Минувший сезон Спунер провел в «Авангарде».

«Перелет прошел лучше, чем год назад. Тогда я летел 44 часа, сейчас – всего-то 21. Рад наконец-то добраться до Питера. Сезон скоро стартует, мы его очень ждем. Рад оказаться в Питере, я хотел играть здесь. Это мой седьмой сезон в КХЛ , жду его с нетерпением.

Я спросил о Жераре Галлане у тех из своих друзей, кто у него играл, и общее мнение было таким: он один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть. Он всегда горой за игроков», – сказал Райан Спунер .