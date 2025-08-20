Спунер о переходе в «Шанхай»: «Рад оказаться в Питере, год назад я летел 44 часа, сейчас – всего 21. Друзья сказали: Галлан – один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть»
Райан Спунер заявил, что он рад оказаться в Санкт-Петербурге.
Ранее 33-летний канадский форвард подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс». Минувший сезон Спунер провел в «Авангарде».
«Перелет прошел лучше, чем год назад. Тогда я летел 44 часа, сейчас – всего-то 21. Рад наконец-то добраться до Питера. Сезон скоро стартует, мы его очень ждем. Рад оказаться в Питере, я хотел играть здесь. Это мой седьмой сезон в КХЛ, жду его с нетерпением.
Я спросил о Жераре Галлане у тех из своих друзей, кто у него играл, и общее мнение было таким: он один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть. Он всегда горой за игроков», – сказал Райан Спунер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости