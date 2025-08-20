Алексей Дементьев: «С «Шанхаем» на Западе будет другая конкуренция. Там сейчас отличная связка – Галлан и мастер по выбору иностранцев Варицкий»

Алексей Дементьев считает, что «Шанхай» поборется за плей-офф в сезоне КХЛ.

– Как оцените перспективы «Шанхайских Драконов» в следующем сезоне?

– Команда собрана практически с листа, переехала в Петербург.

Нужно понимать, что там сейчас работает отличная связка: великолепный тренер Галлан и мастер по выбору иностранных хоккеистов Варицкий . Это очень серьезная комбинация, позволяющая делать заявку на светлое будущее в чемпионате КХЛ.

С «Шанхаем » в этом сезоне на Западе будет совершенно другая конкуренция за плей‑офф, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .

