Алексей Дементьев: «С «Шанхаем» на Западе будет другая конкуренция. Там сейчас отличная связка – Галлан и мастер по выбору иностранцев Варицкий»
Алексей Дементьев считает, что «Шанхай» поборется за плей-офф в сезоне КХЛ.
– Как оцените перспективы «Шанхайских Драконов» в следующем сезоне?
– Команда собрана практически с листа, переехала в Петербург.
Нужно понимать, что там сейчас работает отличная связка: великолепный тренер Галлан и мастер по выбору иностранных хоккеистов Варицкий. Это очень серьезная комбинация, позволяющая делать заявку на светлое будущее в чемпионате КХЛ.
С «Шанхаем» в этом сезоне на Западе будет совершенно другая конкуренция за плей‑офф, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Евгений Артюхин: «Шанхай» затащит болельщиков на «СКА-Арену» своей игрой. Клуб ведет себя амбициозно и нацелен на результат»
