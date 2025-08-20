Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения «Ред Уингс». Если руководство захочет»
Сергей Федоров заявил, что мог бы поработать с молодежью «Детройта».
Ранее стало известно, что клуб из Детройта выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за команду с 1990 по 2003 год.
Сообщалось, что 55-летний специалист помогает тренерскому штабу ЦСКА на сборах в это межсезонье.
«Если руководство «Ред Уингс» захочет видеть меня в профессиональной роли, я буду только рад.
С удовольствием поделюсь опытом, помогу молодым игрокам, поработаю наставником и внесу вклад в воспитание нового поколения чемпионов «Детройта», – сказал Сергей Федоров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
