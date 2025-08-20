Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения «Ред Уингс». Если руководство захочет»

Сергей Федоров заявил, что мог бы поработать с молодежью «Детройта».

Ранее стало известно, что клуб из Детройта выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за команду с 1990 по 2003 год.

Сообщалось, что 55-летний специалист помогает тренерскому штабу ЦСКА на сборах в это межсезонье.

«Если руководство «Ред Уингс» захочет видеть меня в профессиональной роли, я буду только рад.

С удовольствием поделюсь опытом, помогу молодым игрокам, поработаю наставником и внесу вклад в воспитание нового поколения чемпионов «Детройта », – сказал Сергей Федоров .