Зубов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Один из величайших игроков своего времени. Это доказывает величие ЦСКА, какая там сильная школа»

Сергей Зубов назвал ЦСКА великим клубом, говоря о достижениях Сергея Федорова.

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

– Приятно, что свитера бывших игроков ЦСКА поднимают под своды дворцов НХЛ – сначала был Павел Буре, затем Сергей Зубов, теперь – Сергей Федоров.

– Это еще раз доказывает величие клуба ЦСКА, то, какая там сильная школа. Там всегда воспитывали правильных игроков и личностей, спортсменов высокого класса.

– Как вы отреагировали на то, что номер Федорова решили поднять в Детройте?

– Сергей – один из величайших игроков своего времени. Он был ключевой фигурой в «Детройте » на протяжении многих лет. Это была грозная команда, которая каждый год претендовала на Кубок Стэнли.

Несомненно, у Федорова была одна из ведущих ролей в том коллективе. Он абсолютно заслужил эту честь, – сказал бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов .

Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й