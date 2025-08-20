  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зубов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Один из величайших игроков своего времени. Это доказывает величие ЦСКА, какая там сильная школа»
4

Зубов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Один из величайших игроков своего времени. Это доказывает величие ЦСКА, какая там сильная школа»

Сергей Зубов назвал ЦСКА великим клубом, говоря о достижениях Сергея Федорова.

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год. 

– Приятно, что свитера бывших игроков ЦСКА поднимают под своды дворцов НХЛ – сначала был Павел Буре, затем Сергей Зубов, теперь – Сергей Федоров.

– Это еще раз доказывает величие клуба ЦСКА, то, какая там сильная школа. Там всегда воспитывали правильных игроков и личностей, спортсменов высокого класса.

– Как вы отреагировали на то, что номер Федорова решили поднять в Детройте?

– Сергей – один из величайших игроков своего времени. Он был ключевой фигурой в «Детройте» на протяжении многих лет. Это была грозная команда, которая каждый год претендовала на Кубок Стэнли.

Несомненно, у Федорова была одна из ведущих ролей в том коллективе. Он абсолютно заслужил эту честь, – сказал бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов.

Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Федоров
logoМатч ТВ
logoСергей Зубов
logoНХЛ
logoДетройт
logoЦСКА
logoКХЛ
logoПавел Буре
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Дыхание перехватило, когда мне сообщили. Благодарю судьбу, что у меня была возможность учиться в школе ЦСКА»
2сегодня, 14:12
Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе
4сегодня, 11:35Фото
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
2сегодня, 09:19
Главные новости
«Нэшвилл» подписал контракт с 5-м номером драфта Брэди Мартином на 3 года
13 минут назад
Титов о Ротенберге и «СКА-1946» в финале плей-офф МХЛ: «Управлял командой я, тренерский штаб. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы»
226 минут назад
Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули лигу, изменили сознание болельщиков»
551 минуту назад
Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме, «Локомотив» уступил «Северстали»
2454 минуты назад
Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»
сегодня, 15:33
Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У форварда 56 матчей и 13 очков за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне
5сегодня, 14:55
Защитник СКА Филлипс: «Ларионов – один из лучших тренеров в мире. Он объясняет свой хоккей не только тактически, но и каждому индивидуально»
7сегодня, 14:30
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Дыхание перехватило, когда мне сообщили. Благодарю судьбу, что у меня была возможность учиться в школе ЦСКА»
2сегодня, 14:12
Девин Броссо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Здесь прекрасные люди и особенная кухня. Нравится рождественский фестиваль на Красной площади»
2сегодня, 13:57
«Авангард» сыграет в Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ: «Выходим в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый»
3сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров вошел в штаб «Динамо» – специалистом по спортивному менеджменту
37 минут назад
«Барыс» продлил договор с Муратовым на год. У форварда 3+6 и «минус 20» в 41 матче в прошлом сезоне
сегодня, 15:47
«Нефтехимик» подписал контракт с Юртайкиным на год. Сообщалось, что форвард заработает 20 млн рублей
сегодня, 15:25
Алексей Дементьев: «С «Шанхаем» на Западе будет другая конкуренция. Там сейчас отличная связка – Галлан и мастер по выбору иностранцев Варицкий»
сегодня, 14:43
«Адмирал» поместил Марина в список отказов. У защитника 22 матча и 1 очко за клуб в прошлом сезоне
1сегодня, 13:44
«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном на год. Форвард – брат Тейджа Томпсона из «Баффало»
2сегодня, 13:16
Сошников о 10 167 зрителей на игре «Сибири» с клубом ВХЛ: «Иностранцы удивились. Я рассчитывал на такую атмосферу, это сыграло роль при выборе команды»
сегодня, 12:43
Контрольный матч. «Спартак» победил «Торпедо»
2сегодня, 12:30
«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)
2сегодня, 12:26
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
3сегодня, 11:17