Зубов о Федорове: «У него и Буре феноменальное хоккейное чутье, высочайший IQ. Если Сергея поставили бы в ворота, он бы и там отлично сыграл»

Сергей Зубов высказался об игровых качествах и универсальности Сергея Федорова.

– Трудно было вам, великому защитнику, играть против форварда Федорова? Как его было останавливать?

– Очень сложно, поверьте! Как и Павла Буре. Но мы играли много раз друг против друга. Конечно, были какие‑то свои нюансы. Как и сами ребята изучали нашу команду, готовились к ней и думали, как нас обыгрывать.

В целом Федоров и Буре – очень сложные игроки. Против них трудно обороняться, играть, сдерживать их. У них же полный набор – скорость, катание, игра один в один. Как они двигали шайбу, как думали на площадке.

Феноменальное хоккейное чутье и высочайший IQ, который позволял им с легкостью разбираться со многими соперниками.

– А как вы со стороны смотрели на то, когда Федорова ставили на позицию защитника?

– Не буду судить с точки зрения специалистов высокого класса. Но Сергей за счет своей головы, умения читать ситуацию легко подстраивался и мог выполнять любые функции.

Он прекрасно мог играть и на краю, и даже если Федорова поставили бы в ворота, то он бы там отлично сыграл, – сказал бывший защитник «Далласа» Сергей Зубов .