Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У форварда 56 матчей и 13 очков за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне

Станислав Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск.

Прошлый сезон форвард начинал в «Авангарде », где сыграл 33 матча и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 4».

Затем Галиев перешел в ЦСКА . За москвичей 33-летний нападающий провел 23 встречи с учетом плей-офф и отметился 6 (4+2) очками при полезности «минус 5».

Всего на уровне КХЛ Галиев набрал 265 (138+127) очков за 521 матч, включая игры Кубка Гагарина.

Гендиректор «Динамо» Минск: «Точечно усилимся в ближайшее время. Действуем по ситуации, стараемся найти подходящих хоккеистов»