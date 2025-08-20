Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У форварда 56 матчей и 13 очков за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне
Станислав Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск.
Прошлый сезон форвард начинал в «Авангарде», где сыграл 33 матча и набрал 7 (2+5) очков при полезности «минус 4».
Затем Галиев перешел в ЦСКА. За москвичей 33-летний нападающий провел 23 встречи с учетом плей-офф и отметился 6 (4+2) очками при полезности «минус 5».
Всего на уровне КХЛ Галиев набрал 265 (138+127) очков за 521 матч, включая игры Кубка Гагарина.
