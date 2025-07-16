«Динамо» Минск подписало пробный контракт с Евгением Прохоровым. «Баффало» выбрал 18-летнего вратаря под 199-м номером на драфте

18-летний вратарь Евгений Прохоров подписал пробный контракт с минским «Динамо».

«К тренировочному кэмпу присоединился голкипер Евгений Прохоров. На минувшем драфте НХЛ вратарь был выбран «Баффало » в 7-м раунде под общим 199-м номером. Желаем удачи на сборах», – говорится в заявлении минского клуба.

В минувшем сезоне Прохоров провел 28 матчей в МХЛ за «Динамо-Шинник », одержав 16 побед при коэффициенте надежности 2,19 и 90,3% отраженных бросков.

В плей-офф на его счету 6 игр, в которых он отразил 94,3% бросков при надежности 1,95.