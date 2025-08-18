Гендиректор «Динамо» Минск: «Точечно усилимся в ближайшее время. Действуем по ситуации, стараемся найти подходящих хоккеистов»

Артем Каркоцкий заявил, что минское «Динамо» скоро сделает несколько трансферов.

– Насколько сейчас сформирована команда «Динамо»?

– В межсезонье мы проделали достаточно плодотворную работу. Сумели сохранить костяк команды. Да, некоторые хоккеисты покинули команду, но мы действуем исходя из обстановки. Процесс формирования команды еще не завершен.

Думаю, в ближайшее время стоит ожидать новые приобретения. Мы к этому идем, исследуем рынок, работа скаутского отдела продолжается круглосуточно. В ближайшее время мы, думаю, точечно усилимся, чтобы команда выглядела более сбалансированно.

– Есть предположение, что усиления будут в линию атаки?

– Знаете, ушедших игроков заменить сложно – они все уникальные и по-своему хороши.

Мы действуем по ситуации, стараемся найти тех хоккеистов, которые подойдут под требования тренерского штаба, под наши общие требования. А главное – усилят нашу команду и помогут ей, – сказал генеральный директор минского «Динамо » Артем Каркоцкий .

Тай Смит о переходе в минское «Динамо»: «Не могу сказать, что доволен тем, как сложилось в НХЛ. Рад быть здесь и хочу побеждать. Арена просто потрясающая»