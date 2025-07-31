  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Минское «Динамо» подписало экс-форварда системы «Вашингтона» Лиможа. Контракт – на год
14

Минское «Динамо» подписало экс-форварда системы «Вашингтона» Лиможа. Контракт – на год

Алекс Лимож стал игроком минского «Динамо».

Клуб из Беларуси объявил, что достиг договоренности с 27-летним нападающим о подписании контракта на один сезон. 

Cезон-2024/25 Лимож провел в «Херши», фарм-клубе «Вашингтона». В рамках регулярного сезона АХЛ он сыграл 53 матча и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на счету американца 8 игр и 6 (1+5) очков.

До перехода в «Динамо» хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
logoДинамо Минск
logoКХЛ
переходы
Алекс Лимож
logoВашингтон
logoХерши
logoАХЛ
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Чайковски покинул «Спартак», контракт с защитником расторгнут. Он набрал 14 очков в 40 матчах прошлого сезона
532 минуты назад
«Автомобилист» расторг контракты с Меркли и Кузнецовым без выплаты компенсации. Форварды вместе перейдут в другой клуб
642 минуты назад
Александр Кожевников: «Если будем вытирать сопли легионерам, и не научимся это делать своим молодым, то потонем в потоке «херши». Демидовы должна расти как грибы после дождя»
11сегодня, 08:55
Дыняк о том, как не набрать вес в межсезонье: «Меньше пить пиво»
6сегодня, 08:45
Форвард «Флориды» Ткачак на фоне травм пропустит начало сезона НХЛ и вернется к Олимпиаде-2026 (Эллиотт Фридман)
5сегодня, 08:30
Анатолий Емелин о СКА: «Приходят весьма средние по уровню игроки. Посмотрите, с кем из центров расстались и кого пригласили? Где спортивный принцип?»
8сегодня, 08:15
Кравец возглавил «Барыс», контракт подписан по схеме 1+1. Мамбеталиев уволен – «в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в прошлом сезоне»
6сегодня, 07:40
Депутат Свищев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист заработал больше всех»
9сегодня, 07:25
Кожевников о «Металлурге»: «Лучшая селекция лета – не стали пить «херши-колу». Закупились «живчиками», «шкафы» теперь не в цене. Яркая атака радует – это спартаковский стиль»
12сегодня, 07:15
Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ – рекорд лиги. В топ-5 по общей сумме также входят Кросби, Малкин, Копитар и Ягр (Spotrac)
15сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Жорж Ларак: «Слышал, что «Монреаль» хочет избавиться от Лайне. Если оставлять, то он должен играть в большинстве, иначе какая от него вообще польза? При этом в плей-офф Демидов был лучше»
6сегодня, 06:30
Терещенко о фаворитах сезона КХЛ: «Локомотив» – один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Конкуренцию могут составить «Динамо» и ЦСКА с Никитиным»
2сегодня, 05:15
17-летний форвард Борис Борин перешел в «Янгстаун» из USHL. У него 34 очка в 54 играх в сезоне МХЛ за «АКМ-Юниор» и «Академию Михайлова»
сегодня, 03:15
35-летний Литовченко продолжит карьеру в Беларуси. Форвард с 585 матчами в КХЛ перешел в «Юность» после сезона в «Хумо»
сегодня, 02:45
10-й номер драфта НХЛ-2025 Маккуин продолжит карьеру в NCAA. Выбранный «Анахаймом» форвард сыграет за колледж Провиденса
сегодня, 02:30
Ковальчук о Хартли в «Локомотиве»: «Последим, как он сработается с Радуловым, будет интересный тандем. Где бы Боб не работал, он из среднего класса игроков делает звезд»
2вчера, 20:45
«Авангард» заключил двусторонний контракт с Почиваловым на один сезон
вчера, 20:35
«Куньлунь» подпишет контракт с форвардом Сюсизом, выступавшим за «Хартфорд» в АХЛ («СЭ»)
2вчера, 20:10
Подколзин об «Эдмонтоне»: «С «Флоридой теперь будут зарубы, я получал удовольствие от финала Кубка Стэнли. Драйзайтль и Макдэвид – очень уверенные в себе ребята, они лучшие игроки в мире»
1вчера, 17:46
45,8% фанатов «Миннесоты» считают, что Капризов продлит контракт на 7-8 лет с кэпхитом 14-15 млн, согласно опросу The Athletic. 35,5% полагают, что оклад будет выше
1вчера, 17:39