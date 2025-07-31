Минское «Динамо» подписало экс-форварда системы «Вашингтона» Лиможа. Контракт – на год

Алекс Лимож стал игроком минского «Динамо».

Клуб из Беларуси объявил, что достиг договоренности с 27-летним нападающим о подписании контракта на один сезон.

Cезон-2024/25 Лимож провел в «Херши », фарм-клубе «Вашингтона ». В рамках регулярного сезона АХЛ он сыграл 53 матча и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на счету американца 8 игр и 6 (1+5) очков.

До перехода в «Динамо » хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента.