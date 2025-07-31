Минское «Динамо» подписало экс-форварда системы «Вашингтона» Лиможа. Контракт – на год
Алекс Лимож стал игроком минского «Динамо».
Клуб из Беларуси объявил, что достиг договоренности с 27-летним нападающим о подписании контракта на один сезон.
Cезон-2024/25 Лимож провел в «Херши», фарм-клубе «Вашингтона». В рамках регулярного сезона АХЛ он сыграл 53 матча и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф на счету американца 8 игр и 6 (1+5) очков.
До перехода в «Динамо» хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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