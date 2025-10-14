Гатиятулин после 4:1 с «Салаватом»: «Для «Ак Барса» на этом этапе важно сохранять стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне. Летом работали над этим. И сейчас есть победная серия»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Ак Барс» выиграл 5-ю игру подряд.

– Понимали, с каким настроем выйдет соперник, с первых секунд учитывали, какой напор будет, и мы ответили двумя шайбами с контратак.

Для нас важно было сохранить настрой и концентрацию после прошлого победного матча в Москве, хотя ранее были проблемы с этим. Хорошая командная победа.

Для нас на этом этапе важно сохранять стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне. Летом работали над этим. И сейчас есть победная серия.

– У вас нет ярко выраженного первого номера. Бердин против родного города сыграл.

– Учитываем разные факторы. Сегодня учитывали, что Миша родом из Уфы, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд – 4:1 с «Салаватом». Команда Гатиятулина идет четвертой на Востоке