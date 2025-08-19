Евгений Артюхин: «Шанхай» затащит болельщиков на «СКА-Арену» своей игрой. Клуб ведет себя амбициозно и нацелен на результат»

Евгений Артюхин оценил перспективы «Шанхая» на следующий сезон.

«Судя по тому, что происходит, я вижу, что клуб нацелен на другой результат, отличный от того, что было в прошлом году.

«Шанхай» амбициозно ведет себя на трансферном рынке. Думаю, что в следующем сезоне мы увидим другую команду. Там именитый тренер.

Уверен, что будет совсем другой хоккей, что «Шанхай » затащит питерских болельщиков на «СКА-Арену» своей игрой», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

«Шанхай» объявил о контрактах с Гроло, Валенцовым, Уильямом Райлли, Паркером Фу и Спенсером Фу