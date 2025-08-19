Евгений Артюхин: «Шанхай» затащит болельщиков на «СКА-Арену» своей игрой. Клуб ведет себя амбициозно и нацелен на результат»
Евгений Артюхин оценил перспективы «Шанхая» на следующий сезон.
«Судя по тому, что происходит, я вижу, что клуб нацелен на другой результат, отличный от того, что было в прошлом году.
«Шанхай» амбициозно ведет себя на трансферном рынке. Думаю, что в следующем сезоне мы увидим другую команду. Там именитый тренер.
Уверен, что будет совсем другой хоккей, что «Шанхай» затащит питерских болельщиков на «СКА-Арену» своей игрой», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
«Шанхай» объявил о контрактах с Гроло, Валенцовым, Уильямом Райлли, Паркером Фу и Спенсером Фу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости