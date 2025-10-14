«Барыс» проиграл 6-й матч подряд. Команда Кравеца уступила «Сибири» по буллитам
«Барыс» проиграл 6-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравеца уступила «Сибири» (3:4 Б).
По ходу матча клуб из Казахстана вел со счетом 2:0.
На данный момент «Барыс» занимает 7-е место в таблице Востока с 14 очками в 16 играх.
В следующем матче, 16 октября, клуб сыграет против «Авангарда».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
