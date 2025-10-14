1

«Барыс» проиграл 6-й матч подряд. Команда Кравеца уступила «Сибири» по буллитам

«Барыс» проиграл 6-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравеца уступила «Сибири» (3:4 Б).

По ходу матча клуб из Казахстана вел со счетом 2:0.

На данный момент «Барыс» занимает 7-е место в таблице Востока с 14 очками в 16 играх.

В следующем матче, 16 октября, клуб сыграет против «Авангарда».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoБарыс
logoКХЛ
logoСибирь
logoМихаил Кравец
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
