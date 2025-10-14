Буцаев о драке на 1-й секунде матча «Барыс» – «Сибирь»: «Нормально к этому отношусь: договорились, сбросили перчатки, все было честно и по-мужски. Такие вещи могут украшать игры»

Вячеслав Буцаев высказался о драке после стартового вбрасывания в матче с «Барысом».

Сегодня Александр Лукин и Мэйсон Морелли подрались на первой секунде матча «Барыс» – «Сибирь» (3:4 Б).

«Я нормально к этому отношусь: договорились, сбросили перчатки, все было честно и по-мужски.

Такие вещи могут украшать игры, я ничего против не имею, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

