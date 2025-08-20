Защитник СКА Филлипс: «Ларионов – один из лучших тренеров в мире. Он объясняет свой хоккей не только тактически, но и каждому индивидуально»

Маркус Филлипс назвал Игоря Ларионова одним из лучших тренеров мира.

В это межсезонье защитник перешел в СКА из «Торпедо», которое ранее возглавлял Ларионов.

«Я думаю, что Игорь Ларионов – это один из лучших тренеров в мире. Он не только тактически подходит к тому, чтобы объяснить свой хоккей, но и индивидуально к каждому.

И я думаю, что лучшие тренеры в мире должны не только объяснять все на доске, но и должны быть тренерами для людей.

Ларионов – мой любимый тренер в карьере, и он очень хороший человек», – сказал защитник СКА Маркус Филлипс .

Маркус Филлипс: «СКА – один из самых больших клубов в мире. Это большой вызов, я готов к нему»