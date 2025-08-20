  • Спортс
Дементьев о переходах в СКА хороших знакомых Ларионова: «Я бы не искал никакой подоплеки. Когда команда покажет результат, все домыслы не будут иметь под собой оснований»

Алексей Дементьев высказался о переходах в СКА хороших знакомых Игоря Ларионова.

– Что ждете от Голдобина в СКА?

– Насколько я знаю, Игорь Николаевич [Ларионов] очень хорошо знает этого хоккеиста и его возможности. Очень надеюсь, что под руководством этого тренера нападающий по‑новому раскроется.

– В СКА в этом году очень много хороших знакомых Игоря Ларионова‑старшего собирается. Не испортит ли это атмосферу в раздевалке?

– Я бы не искал никакой подоплеки в трансферной политике СКА. Потому что когда команда будет показывать результат, все домыслы не будут иметь под собой никаких оснований.

Уже сейчас можно сказать, что действия команды на предсезонке внушают определенный оптимизм. Конечно, потребуется больше игр. Но кардинальная смена вектора развития СКА уже происходит, – сказал агент и хоккейный эксперт. 

Голдобин – игрок СКА. Ларионов был его агентом и увозил в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoНиколай Голдобин
logoМатч ТВ
logoАндрей Локтионов
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoИгорь Ларионов-младший
