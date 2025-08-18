  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное – чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся»
Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное – чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся»

Андрей Локтионов высказался о работе с тренером СКА Игорем Ларионовым.

Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Спартака».

– Как складывается подготовка к сезону?

– Подготовка идет хорошо. Два льда в день, плюс еще тренажерный зал. Тренируемся три дня, потом день выходной, три дня тренируемся и день выходной. Очень хороший цикл идет, очень быстрый, интенсивный.

Тренировки на льду по 45 минут, соответственно все быстро пришли, все сделали и ушли.

– Насколько знакомы требования Игоря Ларионова? Есть отличия от предыдущих тренеров?

– Отличие только одно: шайбу нужно двигать быстрее. Самое главное – чтобы ноги бежали. Главная мысль, что шайба опережает все. Он очень сильно требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся, отдал – открылся.

– Появилось взаимопонимание с партнерами?

– Потихонечку приходит – да. Тренер на нас смотрит в разных сочетаниях, так что идет такой рабочий процесс, – сказал нападающий СКА Андрей Локтионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
