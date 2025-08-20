Маркус Филлипс: «СКА – один из самых больших клубов в мире. Это большой вызов, я готов к нему»

Маркус Филлипс назвал СКА одним из самых больших клубов в мире.

В это межсезонье 26-летний канадец перешел в армейский клуб из «Торпедо».

«Переход в СКА – это большой вызов для меня. Думаю, что это не только один из самых больших клубов в России, но и во всем мире.

Это большая возможность для меня. Думаю, что готов к ней», – сказал защитник СКА Маркус Филлипс .

Филлипс о СКА: «Потрясающая инфраструктура, организация находится на высшем уровне. У нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха»