Буре о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Наивысшая индивидуальная награда. В Америке русских считали любителями раньше, теперь увековечивают номера»

Павел Буре рад, что «Детройт» выведет номер Сергея Федорова из обращения.

Ранее стало известно, что «Ред Уингс» выведут из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

– Вы были первым россиянином, чьей свитер подняли под своды дворца НХЛ – это произошло в Ванкувере. Вторым был Сергей Зубов в Далласе, теперь – Федоров. Ваша реакция?

– Это наивысшая индивидуальная награда для хоккеиста, когда твой свитер выводят из оборота в НХЛ . Много лет назад наших игроков в Америке считали любителями. Но дошло до того, что увековечивают номера русских хоккеистов. Очень приятно, что в нашем полку прибыло.

Пока за всю историю советского и российского хоккея этой награды удостоились всего три человека. Для меня огромной честью было стать первым. Мои поздравления Сергею, он это заслужил. И я думаю, что он – не последний, будут и другие ребята.

– А почему вы считаете, что это наивысшая награда?

– Наивысшая – когда поднимают твой свитер и когда тебя вводят в Зал славы. Думаю, в музей в Торонто попасть тяжелее. Это все‑таки коллективное решение выборщиков. С другой стороны, люди ходят на матчи и всегда видят твой номер, твою фамилию, – сказал член Залы славы Павел Буре .