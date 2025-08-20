Торесен стал менеджером сборной Норвегии. Двукратный обладатель Кубка Гагарина ранее завершил карьеру хоккеиста

Патрик Торесен стал менеджером сборной Норвегии.

Ранее 41-летний Торесен объявил о завершении карьеры хоккеиста. Он провел 105 матчей за сборную Норвегии на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Патрик является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Он выиграл трофей с «Салаватом Юлаевым» в 2011 году и со СКА в 2015-м.

В новой роли Торесен будет заниматься коммуникацией с кандидатами в сборную и их клубами. Также он будет помогать Федерации хоккея Норвегии в подборе тренеров и будет участвовать в определении состава национальной команды.

Контракт рассчитан на 2 года и начнет действие в сентябре.

«Мне приятно занять эту должность сразу же после завершения карьеры. Я выступал вместе со многими игроками, с которыми мне теперь предстоит работать», – сказал Торесен.

СКА – Торесену в связи с завершением карьеры: «Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Те голы в серии с ЦСКА в 2015 году подняли на ноги весь Петербург. Lykke til!»