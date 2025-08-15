СКА – Торесену в связи с завершением карьеры: «Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Те голы в серии с ЦСКА в 2015 году подняли на ноги весь Петербург. Lykke til!»

СКА отреагировал на новость о завершении карьеры Патриком Торесеном.

41-летний норвежский форвард объявил об окончании карьеры хоккеиста.

Он выступал за СКА с 2011 по 2015 годы, а также в сезоне-2017/18. Вместе с клубом он выиграл Кубок Гагарина в 2015 году.

«Патрик Торесен завершил игровую карьеру, и мы говорим ему tusen takk for alt (на норвежском – «большое спасибо за все»)!

Все, кто был свидетелем Кубка Гагарина-2015, когда СКА впервые стал его обладателем, точно помнят те голы в шестом и седьмом матчах серии с ЦСКА, одни из самых важных, поднявших на ноги весь Петербург! Патрик вернулся на берега Невы в сезоне 2017/18 и снова радовал болельщиков армейцев своей игрой.

5 сезонов, 271 матч, 227 очков, 88 голов. Лучший снайпер-легионер в истории СКА! Искренний, трудолюбивый и преданный своему делу на все сто.

Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Ну а сейчас пора начинать новую главу. Lykke til («Удачи»)! 👏🏻», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, что «Салават Юлаев », за который Торесен выступал с 2009 по 2011 год и выиграл Кубок Гагарина, тоже опубликовал сообщение в соцсетях в связи с решением Патрика завершить карьеру.