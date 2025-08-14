41-летний Торесен объявил о завершении карьеры. У норвежца 381 очко в 417 играх за СКА и «Салават» в КХЛ
41-летний Патрик Торесен объявил о завершении карьеры.
В предыдущем сезоне играл за «Юргорден» во втором по статусу дивизионе шведского хоккея, набрав 43 (15+28) очка за 54 матча при полезности «плюс 9».
По ходу карьеры Торесен провел 120 матчей в НХЛ в составе «Эдмонтона» и «Филадельфии».
В КХЛ на счету норвежца 417 игр с учетом плей-офф и 381 (149+232) очко. Он выступал за «Салават Юлаев» и СКА, по разу взяв Кубок Гагарина с каждой командой (2011, 2015).
В составе сборной Норвегии он принял участие в 12 чемпионатах мира, из которых 10 – в высшем дивизионе. Торесен отметился 55 (23+32) очками за 66 матчей в турнирах на высшем уровне.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Юргордена»
