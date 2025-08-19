Плющев о «Шанхае»: «Серая лошадка» КХЛ. Вряд ли что-то покажет за сезон, в лучшем случае будет борьба за плей-офф»

Владимир Плющев сомневается, что «Шанхай» будет бороться за Кубок Гагарина.

«На сегодняшний день «Шанхай Дрэгонс » – «серая лошадка» КХЛ .

Клуб поменял название, спонсора и, возможно, сделал неплохие новые приобретения. На мой взгляд, эта команда для того, чтобы просто поучаствовать в турнире.

Возможно, у них есть какие-то большие амбиции, но вряд ли они что-то покажут за сезон. В лучшем случае – борьба за плей-офф», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

