Плющев о «Шанхае»: «Серая лошадка» КХЛ. Вряд ли что-то покажет за сезон, в лучшем случае будет борьба за плей-офф»
Владимир Плющев сомневается, что «Шанхай» будет бороться за Кубок Гагарина.
«На сегодняшний день «Шанхай Дрэгонс» – «серая лошадка» КХЛ.
Клуб поменял название, спонсора и, возможно, сделал неплохие новые приобретения. На мой взгляд, эта команда для того, чтобы просто поучаствовать в турнире.
Возможно, у них есть какие-то большие амбиции, но вряд ли они что-то покажут за сезон. В лучшем случае – борьба за плей-офф», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
