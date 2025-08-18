  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Шанхай» объявил о контрактах с Гроло, Валенцовым, Уильямом Райлли, Паркером Фу и Спенсером Фу
2

«Шанхай» объявил о контрактах с Гроло, Валенцовым, Уильямом Райлли, Паркером Фу и Спенсером Фу

«Шанхай» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами.

В состав китайского клуба вошли защитник Уильям Райлли, Владислав Валенцов и Джереми Гроло, а также форварды Паркер Фу и Спенсер Фу.

В минувшем сезоне Райлли выступал за «Мотор» в чемпионате Чехии, где за 45 матчей набрал 12 (5+7) очков при полезности «минус 12».

Гроло последние два года провел в Швеции. В прошлом сезоне на его счету 6 (0+6) очков в 47 матчах за «Фэрьестад» с учетом плей-офф при полезности «плюс 10».

Валенцов в прошлом сезоне выступал за «Витязь». Он набрал 6 (0+6) очков в 60 играх при полезности «минус 1».

В активе Паркера Фу 15 (6+9) баллов в составе «Куньлуня» за 46 матчей.

Спенсер Фу провел 63 игры в регулярке за «Куньлунь», набрав 35 (17+18) очков.

«Шанхай» объявил о контрактах с Рендуличем, Кленденингом, Тихомировым и Владимиром Кузнецовым

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
logoКХЛ
logoУильям Райлли
logoПаркер Фу
logoСпенсер Фу
чемпионат Чехии
logoШанхай Дрэгонс
logoФэрьестад
переходы
Джереми Гроло
logoВитязь
logoВладислав Валенцов
чемпионат Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем». У 33-летнего форварда 8 матчей и 0 очков в прошлом сезоне
4вчера, 12:16
«Шанхай» подписал контракты со Спунером, Меркли, Кареевым, Сомерби и Попугаевым
616 августа, 10:53
«Шанхай» подписал контракты с Рыбаром, Акользиным, Бишоффом, Брынцевым и Квинни
715 августа, 08:26
Главные новости
СКА обменяет в «Спартак» Кузьмина и Ильина из МХЛ. Это станет неформальной компенсацией за Голдобина (Sport24)
69 минут назад
Контрольные матчи. «Локомотив» победил «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
710 минут назад
Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»
929 минут назад
Агент Голдобина о переходе игрока в СКА: «Руководство «Спартака» – вполне адекватные люди. Мы договорились и получили, что хотели»
7сегодня, 11:08
Финский «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания Пулккинена, игравшего в КХЛ: «Действия клуба не соответствуют нашим ценностям»
51сегодня, 10:55
Хайруллин о переходе Голдобина в СКА: «Спартак» все-таки получит приличную компенсацию. История получается интересной»
6сегодня, 10:40
Гашек о встрече президентов России и США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку. В жизни этого не забуду»
97сегодня, 10:20
СКА забрал Голдобина с драфта отказов. Форвард «Спартака» перешел в петербуржский клуб
46сегодня, 10:01
Камил Гаджиев о КХЛ: «Потолок зарплат формален для тех, кто готов его обойти. Зарплата Ткачева в «Металлурге» ниже, чем в «Авангарде», но есть бонусы – в НХЛ их признали бы фикцией»
5сегодня, 09:53
«Сочи» поместил Максима Федотова в список отказов. Ротенберг сравнивал защитника с Макаром из «Колорадо» в 2023-м
14сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Плотников о питании в СКА при Ларионове: «Изменения есть, но не кардинальные. Заменили макароны на безглютеновые, убрали ненужные соусы, подливки и сладкое»
121 минуту назад
Джиошвили о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб был важной ступенькой для многих ребят. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать команды»
44 минуты назад
«Барыс» объявил о соглашении с Веккионе на год. Ранее форвард перешел из «Трактора»
сегодня, 10:31
Михайлов о «Металлурге»: «Интересная команда, один из постоянных лидеров КХЛ. Нужно ждать от них сильного соперничества в сезоне»
сегодня, 09:10
Джиошвили о здоровье Михеева: «Когда карьера так обрывается, это полнейший ужас. Надеюсь, врачи сделают все возможное и помогут»
сегодня, 08:32
Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»
1сегодня, 07:15
Тай Смит о переходе в минское «Динамо»: «Не могу сказать, что доволен тем, как сложилось в НХЛ. Рад быть здесь и хочу побеждать. Арена просто потрясающая»
1сегодня, 07:05
Клаттербак об «Айлендерс»: «Надежды возродились. У клуба появился курс на привлечение талантливой молодежи»
сегодня, 06:50
Вратарь «Эдмонтона» Скиннер о двух поражениях в финалах Кубка Стэнли: «Проходить через это второй раз – опустошительно. Но прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу»
1сегодня, 06:05
Михайловский о Викторе Тихонове: «С телефонами он боролся еще с советских времен. В 2000-е годы запрещал мобильники – как они распространились, так и запретил»
3сегодня, 04:50