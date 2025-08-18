«Шанхай» объявил о контрактах с Гроло, Валенцовым, Уильямом Райлли, Паркером Фу и Спенсером Фу

«Шанхай» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами.

В состав китайского клуба вошли защитник Уильям Райлли , Владислав Валенцов и Джереми Гроло , а также форварды Паркер Фу и Спенсер Фу.

В минувшем сезоне Райлли выступал за «Мотор» в чемпионате Чехии, где за 45 матчей набрал 12 (5+7) очков при полезности «минус 12».

Гроло последние два года провел в Швеции. В прошлом сезоне на его счету 6 (0+6) очков в 47 матчах за «Фэрьестад» с учетом плей-офф при полезности «плюс 10».

Валенцов в прошлом сезоне выступал за «Витязь». Он набрал 6 (0+6) очков в 60 играх при полезности «минус 1».

В активе Паркера Фу 15 (6+9) баллов в составе «Куньлуня» за 46 матчей.

Спенсер Фу провел 63 игры в регулярке за «Куньлунь», набрав 35 (17+18) очков.

«Шанхай» объявил о контрактах с Рендуличем, Кленденингом, Тихомировым и Владимиром Кузнецовым