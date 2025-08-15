Галлан о «Шанхае»: «Решил, что должен вернуться к работе. Я надеялся получить шанс в «Далласе», но не вышло, вакансии в НХЛ уже заняты. Еду в Россию, чтобы вывести «Дрэгонс» в плей-офф»

Жерар Галлан высказался о том, что стал главным тренером «Шанхая».

«Последняя вакансия в НХЛ была в «Далласе », и я надеялся получить там шанс, но ничего не вышло. Вакансии в НХЛ были уже заняты, мне позвонили из КХЛ [месяц назад], и я сказал, чтобы они дали мне подумать пару дней. Я обдумал это с семьей и решил, что должен вернуться к работе. Я не тренирую уже два года, мне 61 год, я должен вернуться к работе и снова быть тренером.

Последние 30 лет меня баловали, потому что большую часть времени я провел в НХЛ , а здесь все по-другому. [Эта работа] потребует от меня всего понемногу: подбора игроков, вывода команды на лед и подготовки к тренировочному лагерю. Я начал заниматься этим довольно поздно, поэтому многие свободные агенты уже ушли с рынка, но тренер из Северной Америки и НХЛ может привлечь хороших игроков, которые у него уже были.

Для меня все в новинку в КХЛ, но я с нетерпением жду этого», – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан .

Галлан также отметил, что не намерен покидать клуб в середине сезона, если появится возможность вернуться на работу в НХЛ.

«Я не работал два сезона, и до сих пор ничего не произошло. Злюсь ли я немного? Да, но так все и обстоит: ты ждешь своей очереди и возможностей. Я взялся за эту работу с мыслью, что поеду в Россию, в Санкт-Петербург, и буду там тренировать. В контракте есть пункт о досрочном расторжении через год, и я буду рассматривать варианты, если что-то появится.

Я еду туда, сосредоточившись на петербургской команде и на том, чтобы вывести «Шанхай Дрэгонс» в плей-офф», – добавил тренер.