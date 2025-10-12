  • Спортс
Марченко о хет-трике «Миннесоте»: «Могу забрасывать чаще, нужно больше бросать. Партнеры по «Коламбусу» делают отличные передачи»

Кирилл Марченко прокомментировал хет-трик в матче с «Миннесотой».

Нападающий «Коламбуса» забросил три шайбы и стал первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Я знаю, что буду забивать, если буду много бросать. По-крайней мере так должно быть. Необходимо использовать каждую возможность.

Могу забрасывать чаще, просто нужно больше бросать. Это не так уж сложно. Я работаю над броском, а мои партнеры делают отличные передачи.

Стараюсь выкладываться по полной», – сказал Кирилл Марченко.

Кириллов день в Миннесоте: у Капризова – дубль, но у Марченко-то хет-трик

