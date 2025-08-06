Гернат не хочет продолжать карьеру в КХЛ, несмотря на договоренность с «Локомотивом». В клубе рассчитывают на защитника («СЭ»)
Мартин Гернат может покинуть «Локомотив».
Ранее сообщалось, что ярославский клуб продлил контракт с 32-летним словацким защитником на один сезон.
По данным «Спорт-Экспресса», Гернат поменял решение и не планирует продолжать карьеру в КХЛ, несмотря на договоренности с «Локомотивом».
В ярославском клубе уверены, что игрок присоединится к команде позднее. Гернат не посетил чемпионский парад в Ярославле из-за необходимости получения рабочей визы и участии в предолимпийском сборе сборной Словакии.
В прошлом сезоне Гернат набрал 31 (5+26) балл при полезности «плюс 17» в 63 матчах регулярки за «Локомотив». В розыгрыше Кубка Гагарина защитник отметился 5 (2+3) очками при полезности «плюс 1» в 21 игре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
