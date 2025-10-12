«Питтсбург» был разгромлен «Рейнджерс» (1:6) в 1-м матче Салливана на арене «Пингвинс» после ухода из клуба. Болельщики встретили тренера овацией

«Питтсбург» был разгромлен «Рейнджерс» (1:6) под руководством Майка Салливана.

Для тренера клуба из Нью-Йорка этот матч стал первым против бывшей команды на ее арене. Ранее в этом сезоне «Рейнджерс» проиграли «Пингвинс» дома (0:3).

В первом периоде на арене «Питтсбурга » показали памятный видеоролик в честь тренера. Болельщики встретили его продолжительной овацией.

Напомним, что в межсезонье 57-летний американский специалист покинул «Питтсбург» и возглавил «Рейнджерс ».

Салливан занимал должность главного тренера пенсильванцев с декабря 2015 года и дважды выиграл Кубок Стэнли во главе команды (2016, 2017).

Кроме того, он является рекордсменом клуба по числу игр (753) и побед (409) в регулярных чемпионатах лиги.