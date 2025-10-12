Аскаров пропустил 7 шайб в матче с «Анахаймом» – личный антирекорд в НХЛ. Вратарь «Сан-Хосе» отразил 37 из 44 бросков
Ярослав Аскаров пропустил 7 шайб в матче с «Анахаймом» – личный антирекорд в НХЛ.
23-летний вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Дакс» (6:7 ОТ).
Россиянин отразил 37 из 44 бросков по своим воротам (84,1%).
7 пропущенных шайб за одну игру стали его личным антирекордом в лиге.
До этого худшим результатом были 6 пропущенных шайб от «Нэшвилла» (5:6) в январе этого года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости