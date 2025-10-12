«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» (7:6 ОТ), отыгравшись с 0:2 и 4:6. Готье и Крайдер сделали по дублю, у Мактавиша 0+3, Лео Карлссона – 1+2, Сеннеке – 1+1

«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» (7:6 ОТ), отыгравшись с 0:2 и 4:6.

«Дакс» одержали первую победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ (и первую – под руководством Джоэла Кенневилла ), одолев «Шаркс».

По ходу матча «Анахайм » уступал со счетом 0:2, 2:3, 3:5 и 4:6. Перевести игру в овертайм команде удалось на 59:09, когда отличился Крис Крайдер , для которого этот гол стал вторым в матче.

Также дублем отметился 21-летний форвард Каттер Готье . По 3 очка набрали форварды Мэйсон Мактавиш (0+3) и Лео Карлссон (1+2, включая гол в овертайме).

Добавим, что 2 (1+1) баллами отметился 19-летний нападающий Беккетт Сеннеке, которого клуб выбрал под общим 3-м номером на драфте НХЛ-2024.