  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» (7:6 ОТ), отыгравшись с 0:2 и 4:6. Готье и Крайдер сделали по дублю, у Мактавиша 0+3, Лео Карлссона – 1+2, Сеннеке – 1+1
1

«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» (7:6 ОТ), отыгравшись с 0:2 и 4:6. Готье и Крайдер сделали по дублю, у Мактавиша 0+3, Лео Карлссона – 1+2, Сеннеке – 1+1

«Анахайм» вырвал победу у «Сан-Хосе» (7:6 ОТ), отыгравшись с 0:2 и 4:6.

«Дакс» одержали первую победу в текущем регулярном чемпионате НХЛ (и первую – под руководством Джоэла Кенневилла), одолев «Шаркс». 

По ходу матча «Анахайм» уступал со счетом 0:2, 2:3, 3:5 и 4:6. Перевести игру в овертайм команде удалось на 59:09, когда отличился Крис Крайдер, для которого этот гол стал вторым в матче. 

Также дублем отметился 21-летний форвард Каттер Готье. По 3 очка набрали форварды Мэйсон Мактавиш (0+3) и Лео Карлссон (1+2, включая гол в овертайме).

Добавим, что 2 (1+1) баллами отметился 19-летний нападающий Беккетт Сеннеке, которого клуб выбрал под общим 3-м номером на драфте НХЛ-2024. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМэйсон Мактавиш
logoДжоэл Кенневилл
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoБеккетт Сеннеке
logoКрис Крайдер
logoКаттер Готье
logoАнахайм
logoЛео Карлссон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Мичков без очков во 2-м матче подряд на старте сезона: 0 бросков и «минус 1» за 13:27 против «Каролины». У него 9-е время среди форвардов «Флайерс» и ни одной смены в овертайме
5 минут назад
Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Форвард «Вегаса» продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ
1045 минут назадВидео
Аскаров пропустил 7 шайб в матче с «Анахаймом» – личный антирекорд в НХЛ. Вратарь «Сан-Хосе» отразил 37 из 44 бросков
555 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» победил в гостях «Айлендерс», «Питтсбург» пропустил 6 голов от «Рейнджерс», «Коламбус» забросил 7 шайб «Миннесоте», «Колорадо» уступил «Далласу»
300сегодня, 04:50
Бобровский отразил 26 из 28 бросков «Оттавы» – 3-я победа в 3 играх на старте сезона. У вратаря «Флориды» 92,5% сэйвов при КН 1,67
2сегодня, 03:58
Кучеров без очков против «Нью-Джерси»: 1 бросок, 1 хит, 3 потери и «минус 3» (худший показатель полезности в «Тампе») за 20:32 при 5:13 в большинстве
7сегодня, 03:46
Василевский пропустил 5 шайб от «Нью-Джерси», отразив 24 из 29 бросков. У вратаря «Тампы» 2 поражения в 2 играх на старте сезона при 85,5% сэйвов
5сегодня, 03:34
Капризов набрал 2+1 в матче с «Коламбусом» при 11 бросках (личный рекорд в НХЛ) и полезности «минус 3». У форварда «Миннесоты» 6 очков в 2 играх в этом сезоне
18сегодня, 03:22Видео
Марченко забросил 3 шайбы в матче с «Миннесотой» и стал 1-й звездой. Это его 4-й хет-трик за карьеру в НХЛ – чистое 3-е место в истории «Коламбуса»
14сегодня, 03:10Видео
Гребенкин набрал 1-е очко в НХЛ. У форварда «Филадельфии» передача в матче с «Каролиной»
сегодня, 02:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Бернс – 23-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 1500 матчей в регулярках. У Овечкина 1493 игры
20 минут назад
«Питтсбург» был разгромлен «Рейнджерс» (1:6) в 1-м матче Салливана на арене «Пингвинс» после ухода из клуба. Болельщики встретили тренера овацией
135 минут назад
Тарасенко набрал 1-е очко за «Миннесоту» в НХЛ – ассист в матче с «Коламбусом». У форварда 5 бросков за 16:18 при 7:46 в большинстве
сегодня, 04:40
Проворов сделал 5 блоков в матче с «Миннесотой». У защитника ассист и «+3» за 27:12 при 8:33 в меньшинстве
сегодня, 04:30
Воронков набрал 0+2 в матче с «Миннесотой». У него 2 хита, 2 малых штрафа, 1 бросок и «+2» за 15:01
1сегодня, 04:20
Панарин сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У форварда «Рейнджерс» 0+2 в 3 играх
1сегодня, 02:45
Бучневич набрал первое очко в сезоне – ассист в матче с «Калгари»
вчера, 22:00
Галкин о задачах «Автомобилиста»: «Кубок. У нас немало травм, но мы не теряем ход, побеждаем. Клуб с каждым годом становится сильнее»
1вчера, 21:48
Меркли о спаренных матчах с «Динамо» Минск: «Напоминало плей-офф чем-то. Кареев здоров выручал «Шанхай», мы ему помогали»
вчера, 21:37
Кросби о Салливане в «Питтсбурге»: «С ним мы дважды выиграли Кубок, впечатляющий путь для тренера. Он всегда находил, чем нас мотивировать»
1вчера, 21:16