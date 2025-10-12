Демидов сыграл 6:06 в большинстве в матче с «Чикаго». Форвард «Монреаля» остался без очков – 1 бросок и «минус 1» за 14:22

Иван Демидов получил более 6 минут в большинстве в матче с «Чикаго».

«Монреаль » обыграл «Блэкхокс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игроки «Чикаго » набрали 39 минут штрафа против 17 у канадского клуба. «Канадиенс» реализовали 2 попытки игры при численном преимуществе из 10.

19-летний Демидов (14:22, 6:06 – в большинстве) завершил игру с 1 броском в створ при полезности «минус 1». Статистика потерь и перехватов – 1:1.

В 3 играх в сезоне на счету российского нападающего 1 (0+1) балл.

Демидов – главный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги. Никишин и Аскаров вошли в топ-10, Шабанов разделил 11-е место