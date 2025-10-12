Овечкин – 3-й игрок в истории «Вашингтона» с результативным действием в 40+ лет. До него отличились Монс и Хара

Овечкин – 3-й игрок в истории «Вашингтона» с результативным действием в 40+ лет.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин отметился ассистом в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс » (4:2).

Российский форвард (40 лет 24 дня) стал третьим игроком в истории «Кэпиталс», набравшим хотя бы одно очко в возрасте 40 или более лет.

Ранее в список вошли Даг Монс (1974/75, 21 очко в 75 играх, 2+19, 40 и 41 год) и Здено Хара (2020/21, 10 очков в 55 играх, 2+10, 43 и 44 года).