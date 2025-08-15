Гернат вернется в расположение «Локомотива» на следующей неделе. Защитник может сыграть в Кубке Блинова (Артур Хайруллин)

Мартин Гернат прибудет в расположение «Локомотива» на следующей неделе.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее появилась информация , что словак не хочет продолжать карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«По моей информации, защитник Мартин Гернат прибудет в расположение «Локомотива » на следующей неделе.

Вполне вероятно, что он даже примет участие в Кубке Блинова», – написал Хайруллин.

Fonbet Кубок Блинова пройдет с 20 по 25 августа в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. В турнире примут участие «Авангард», «Локомотив», «Северсталь», «Сибирь» и «Нефтехимик».