Гернат вернется в расположение «Локомотива» на следующей неделе. Защитник может сыграть в Кубке Блинова (Артур Хайруллин)
Мартин Гернат прибудет в расположение «Локомотива» на следующей неделе.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее появилась информация, что словак не хочет продолжать карьеру в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«По моей информации, защитник Мартин Гернат прибудет в расположение «Локомотива» на следующей неделе.
Вполне вероятно, что он даже примет участие в Кубке Блинова», – написал Хайруллин.
Fonbet Кубок Блинова пройдет с 20 по 25 августа в ледовом дворце «G-Drive Арена» в Омске. В турнире примут участие «Авангард», «Локомотив», «Северсталь», «Сибирь» и «Нефтехимик».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости