Хьюз побил рекорд «Ванкувера» по очкам у защитников – 410 за 435 игр. У Эдлера – 409 за 925 матчей

Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера» по очкам у защитников.

25-летний игрок сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (1:3).

В его активе стало 410 (59+351) результативных действий в 435 играх. Он обошел по этому показателю Александра Эдлера (409 очков за 925 матчей).

Действующий контракт Хьюза с «Ванкувером » рассчитан до 30 июня 2027 года.