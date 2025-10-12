Марченко с хет-триком стал 1-й звездой дня в НХЛ. В тройку также вошли Протас с 2+1 и Лео Карлссон с 1+2

Кирилл Марченко с хет-триком стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в лиге. В нем состоялись 16 матчей с участием всех 32 команд.

Третья звезда – форвард «Анахайма » Лео Карлссон с 3 (1+2) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:6 ОТ). Его гол в овертайме принес победу «Дакс».

Вторая звезда – форвард «Вашингтона » Алексей Протас , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (4:2).

Первая звезда – форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко , забросивший 3 шайбы в матче с «Миннесотой» (7:4). Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в лиге.

Кириллов день в Миннесоте: у Капризова – дубль, но у Марченко-то хет-трик