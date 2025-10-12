Марченко с хет-триком стал 1-й звездой дня в НХЛ. В тройку также вошли Протас с 2+1 и Лео Карлссон с 1+2
Кирилл Марченко с хет-триком стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня в лиге. В нем состоялись 16 матчей с участием всех 32 команд.
Третья звезда – форвард «Анахайма» Лео Карлссон с 3 (1+2) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:6 ОТ). Его гол в овертайме принес победу «Дакс».
Вторая звезда – форвард «Вашингтона» Алексей Протас, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (4:2).
Первая звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, забросивший 3 шайбы в матче с «Миннесотой» (7:4). Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в лиге.
Кириллов день в Миннесоте: у Капризова – дубль, но у Марченко-то хет-трик
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
