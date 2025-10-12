Мичков без очков во 2-м матче подряд на старте сезона: 0 бросков и «минус 1» за 13:27 против «Каролины». У него 9-е время среди форвардов «Флайерс» и ни одной смены в овертайме

Матвей Мичков остался без очков во 2-м матче подряд на старте сезона.

Форвард «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:4 ОТ).

20-летний россиянин получил 13:27 игрового времени (2:12 – в большинстве) – 9-й показатель среди форвардов «Флайерс». Он не провел ни одной смены в овертайме.

Сегодня на счету игрока нет бросков по воротам (ни в створ, ни мимо, ни в блок). Мичков завершил игру с полезностью «минус 1» и 2 минутами штрафа, статистика потерь и перехватов – 1:1.