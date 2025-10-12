Тарасенко набрал 1-е очко за «Миннесоту» в НХЛ – ассист в матче с «Коламбусом». У форварда 5 бросков за 16:18 при 7:46 в большинстве
Владимир Тарасенко набрал 1-е очко за «Миннесоту» в НХЛ.
Форвард «Уайлд» ассистировал при первой шайбе Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:7).
33-летний россиянин (16:18, 7:46 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». У него 5 бросков в створ, 1 блок и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
