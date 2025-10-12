  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ничушкин без очков в 3 первых матчах в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 2 броска в створ, 5 промахов и «минус 2» за 18:01 против «Далласа»
Ничушкин без очков в 3 первых матчах в сезоне НХЛ. У форварда «Колорадо» 2 броска в створ, 5 промахов и «минус 2» за 18:01 против «Далласа»

Валерий Ничушкин остался без очков в 3 первых матчах в сезоне НХЛ.

Форвард «Колорадо» принял участие в игре с «Далласом» (4:5 Б) в регулярном чемпионате. 

30-летний россиянин (18:01, 2:35 – в большинстве, 1:17 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 2». 

Он дважды бросал в створ ворот и еще 5 раз промахнулся. Также допустил 1 потерю шайбы. 

В серии буллитов Ничушкину удалось реализовать свою попытку, но «Эвеланш» в итоге уступили в ней. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВалерий Ничушкин
logoКолорадо
logoДаллас
logoНХЛ
